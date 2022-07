Castração solidáriá da OPAA atendeu mais de 120 animais no primeiro semestre

Share on Email

Há 12 anos a ONG OPAA realiza castração de animais pertencentes a famílias com menos condições financeiras.

Dileusa Alves, Médica Veterinária e voluntária da OPAA diz que com a parceria de bairros conseguiram aumentar estas castrações. Ela diz que o presidente do bairro que seja bem atuante e engajado em sua comunidade pode procurar para conversar com a ONG que será realizada a seleção.

Para essas castrações, a ONG conta com recursos de eventos e da Nota Fiscal Gaúcha. O contribuinte indica a ONG OPAA o que ajuda nos atendimetos, porque além das castrações, também há outros atendimentos

Quando a equipe vai aos bairros, cerca de 40 animais são castrados, dentro do Projeto Castração Solidária. Até o momento, em três eventos, já são mais de 120 castrações solidárias.