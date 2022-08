Liga dá largada no campeonato amador com os “Quarentinhas”

Neste sábado (6), inicia o campeonato amador na categoria sênior especial, o xodó da Liga Alegretense de Futebol.

A competição conhecida pelos “Quarentinha”, vai reunir 12 clubes que foram divididos em duas chaves. Os jogos nesta 1ª fase serão chave contra chave, classificando os quatro melhores em cada grupo. Na segunda fase os jogos ocorrem dentro da chave.

De acordo com o coordenador técnico da LAF Valdir Knierin, umas das principais modificações para este ano é a figura do 4º árbitro, designado pela Liga, que vai colher as assinaturas e orientar as equipes a obedecerem as regras do jogo.

Knierin informa que a LAF recebeu muitos questionamentos dos clubes quanto ao uso do estádio Farroupilha. Ficou acertado que tão logo inicie o campeonato, a direção irá se reunir com a prefeitura para conseguir uso do estádio para alguns jogos da rodada.

Para o próximo sábado (6), a rodada terá os seis jogos no complexo de campos do Jockey Club. Os mandos de campo são dos clubes da chave “A”.

Confira os jogos:

14hs –

Honório Lemes x Boca Juniors (campo do Palmeiras)

União x Ser Ceva (campo do Honório)

Vila Nova x São José (campo do Estrelão)

16hs –

Nacional x Sindicato (no Palmeiras)

Ibirapuitã x Vianense (no Honório)

Centenário x Tinga (no Estrelão)

O campeonato da sênior especial mobiliza mais de 280 atletas e a cada rodada um público superior a 300 pessoas passa pelo complexo de campos na Zona Leste, incrementando a economia de vendedores ambulantes, e aquecendo o comércio local com a compra de artigos esportivos. Algumas equipes trazem jogadores de fora da cidade e até do Uruguai.