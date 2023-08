Dia do Advogado: subsecção da OAB realiza semana com variada programação em Alegrete

Neste dia 11 de agosto se comemora do Dia do Advogado e a subsecção da OAB, em Alegrete, vai realizar uma programação para comemorar a data. Já nesta sexta-feira (11), serão entregues as carteiras aos novos advogados. E no dia 14 acontecerá a tarde do ônus da saúde da Caixa de Assistência da OAB, com a realização de vários atendimentos das 14h às 18h na sede da OAB.

A programação segue no dia 15 com duas palestras no Salão da URCAMP, às 19h, sobre ética profissional com Greice Stocker e outra sobre inteligência artificial no mundo jurídico com o Dr Juliano Madeleno e Dr Felipe Bambirra, juiz da comarca de Alegrete. No próximo dia 16 aconterá um painel sobre violência doméstica com a fala do Dr Rafael Echevarria Borba, Promotora Gabriela Monteiro, Defensora Pública – Dra Letícia Sering; Delegada de Polícia Drª Fernanda Mendonça.