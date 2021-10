Dia Mundial do Idoso: aumentaram as denúncias de violação de direitos

Neste dia 1° de outubro é comemorado o Dia do Idoso e aqui em Alegrete o Conselho Municipal do Idoso é uma das vias que orienta as pessoas que buscam ajuda para casos de violação de direitos.

A conselheira Giselda Thaddeu disse que todos os dias chegam denuncias de casos envolvendo nosso idosos e o mais comum e a negligência familiar em que filhos não querem cuidar dos pais. Ela deixa claro que não é atribuição do Conselho fiscalizar as mais diversas situações.

– Nos recebemos as denuncias e encaminhamentos para o disque 100 ou direto no CREAS, órgão que tem os profissionais que realizam as visitas e encaminhamentos necessários, atesta. O que nos compete é estarmos atentos para que os idosos tenham preferências em bancos e outros órgãos públicos, na vacinação e lazer.

Idosos

A coordenadora do CREAS assistente social, Daniela Haerter, diz que na pandemia potencializou os problemas com os idosos e as denuncias estão chegando e as situações não ficam por debaixo dos panos. Ela disse que as denúncias podem ser pelo disque 100 ou direto no CREAS que atende na Rua Tamandaré, 598.

– Sempre o procedimento, conforme ela é para que a pessoa idosa que sofre algum tipo de violência seja acolhida e fique em sua própria casa. Ir para casas asilares só em último caso, afirma.

A conscientização da sociedade aumenta, aos poucos, com a necessidades de idosos visto que aumentaram o numero de pessoas com longevidade em Alegrete. E para isso muitos contribuem parte do seu imposto de renda devido ao Fundo Municipal do Idoso, que serve para projetos a entidades devidamente cadastradas.