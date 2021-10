Valorize sua silhueta! Valorize quem você é!

Paradouro da Lingerie através da sua equipe comunica que recebeu novidades na linha modeladora e de alta compressão de todos os tamanhos.

Uma coleção completa que atende à necessidade das suas clientes e que proporciona conforto, segurança, bem-estar e elevação da auto estima.

São diversas peças em lingeries com um grande poder de sustentação, com tecido reforçado, cores variadas, modelos cortados à laser que não marcam na roupa, além de sutiãs com alças largas com ou sem bojo, calcinhas cintura alta, bodyes, cintas modeladoras e muito mais. Produtos perfeitos para modelar, comprimir o abdômen, ajudar na postura e reduzir números da sua medida.

Conheça e aproveite as novidades do Paradouro da Lingerie

E, para quem deseja iniciar o projeto verão e fazer atividades físicas a moda fitness também está em alta no Paradouro da Lingerie, com blusinhas, bermudas, leggings tradicionais e leggings cirrê suplex linha verão, tops e macacões em suplex lindíssimos.

Mas não para por aí! Ao final de mais um dia de trabalho, descansar é necessário e, neste momento os pijamas são “a melhor e mais gostosa sensação do mundo”, que, aliás estão com preços inacreditáveis e todos os tamanhos, inclusive no plus size.

Aproveite e conheça toda a loja, pois o Paradouro da Lingerie é sinônimo de qualidade, conforto e preço justo. São quase 1000 produtos disponíveis em moda feminina do tamanho PP ao 56, masculina, infantil, linha maternidade, pijama, camisola, baby doll, robe e produtos da linha sex shop, com condições especiais e serviço de tele-entrega.

Paradouro da Lingerie – Lingerie no varejo com preço de atacado!

Horário de Funcionamento de segunda-feira a sábado:

Manhã: das 9h às 12h

Tarde: das 14h às 19h

Endereço: Rua Barão do Amazonas, 669 esquina com David Canabarro.

Whatsapp: 55 9 9724 7145

Facebook: Paradouro da Lingerie – Alegrete

Instagram: paradourodalingeriealegrete

Aline M. Kunz