Dia do trabalhador rural, os que produzem os alimentos que consumimos

Hoje se comemora o Dia do Trabalhador Rural, daqueles que vivem no interior, ou como empregados tiram das suas atividades o seu sustento e de suas famílias. Em Alegrete quem os representa, diretamente, tanto no que diz respeito aos seus direitos, assistência em saúde e realiza atividades para promover e esclarecer esses trabalhadores é o Sindicatoo dos Trabalhadores Rurais de Alegrete.

Quem atua na área rural, geralmente, levanta muito cedo, enfrenta os rigores do frio ou sol escaldante, porque cuidar de animais ou de lavouras é tarefa diária que não para. Muitos realmente gostam do que fazem e vivenciam, de forma intensa, tantos as lidas como as tradições culturais do RS.

Aqui no Município essa mão de obra é absorvida pelas fazendas, granjas, lavouras de arroz, soja e trigo além dos que são pequenos e médios produtores rurais que realizam trabalho em família como os produtores de hortifrutigranjeiros de Alegrete. Dados dos STRA apontam que assalariados são 2.500 pessoas e 1.800. pequenos produtores rurais.