Dia dos Pais leva consumidores às lojas e movimenta o comércio de Alegrete

Nesta sexta-feira (7), além de ser uma data em que grande parte da população recebeu o pagamento, as lojas do Centro registraram um fluxo intenso de consumidores em busca de presentes ou aproveitando para antecipar as compras para a data comemorativa.

Ao percorrer a Rua dos Andradas, principal corredor comercial da cidade, foi possível observar um cenário de intenso movimento. Sacolas nas mãos dos clientes, lojas cheias e filas nos caixas evidenciaram o aquecimento das vendas, que deve se intensificar ainda mais neste sábado (8), véspera da celebração.

Entre os consumidores estava Luana Miranda, que aproveitou a folga após o expediente no Exército para garantir o presente do pai. “Vim pegar um presente para o meu pai. Sou de Rosário, comprei aqui em Alegrete e vou dar para ele no domingo”, contou.

Outro cliente encontrado durante a movimentação foi Luiz Ronaldo dos Anjos. Ele explicou que foi até uma loja de calçados para escolher um tênis e deixá-lo reservado.”Vim dar uma olhada nos tênis para deixar separado. Minha mãe vem buscar no sábado pela manhã”, relatou.

A reportagem também conversou rapidamente com colaboradores de diferentes estabelecimentos comerciais. Segundo eles, o aumento na procura por presentes começou a ser percebido ainda na quinta-feira (6), mas ganhou força nesta sexta-feira, impulsionado pelo pagamento dos salários e pela proximidade do Dia dos Pais.

A expectativa dos lojistas é de que o fluxo de consumidores siga elevado durante todo o sábado, consolidando um dos períodos mais importantes para o varejo no segundo semestre. Com isso, o comércio de Alegrete vive dias de intenso movimento, impulsionado pela combinação entre o poder de compra da população e a tradição de presentear os pais na data comemorativa.