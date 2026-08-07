Streaming barato e bom. Pegadinha ou realidade?

Quem assinou a Netflix em 2011, quando o serviço chegou ao Brasil, e mantém a conta até hoje viu o valor do plano padrão subir 201% no período, o triplo do preço original.

O levantamento, publicado pelo jornal O Tempo no fim de 2025, mostra que o fenômeno não é exclusividade da pioneira: o Prime Video acumulou alta de 202% desde 2019, mesmo percentual registrado pelo Apple TV+, que saiu de R$ 9,90 na estreia para os atuais R$ 29,90 mensais. A promessa de entretenimento barato que sustentou a primeira década do streaming no país envelheceu depressa.

O ritmo dos reajustes acelerou justamente quando o mercado amadureceu. Entre 2023 e 2024, segundo levantamento do InfoMoney, as altas chegaram a superar 70% em alguns serviços, considerando reajustes de tabela e reestruturações de planos, casos do Max, antiga HBO, e do Disney+, que absorveu o Star+. Só no reajuste de 2024, a Netflix elevou o plano com anúncios de R$ 18,90 para R$ 20,90 e o padrão sem publicidade de R$ 39,90 para R$ 44,90, aumentos de 10% e 12% em um ano.

Reajuste anual virou parte do modelo de negócio

O movimento mais recente veio da Disney. Em julho de 2026, a empresa aplicou alta de até 7% em seus planos no Brasil e transformou o Disney+ Premium, vendido a R$ 69,90 mensais, no plano mais caro do streaming brasileiro. O aumento anterior havia ocorrido em junho de 2025, o que revela um padrão: o reajuste deixou de ser evento excepcional e passou a ter frequência anual, como já ocorre com mensalidade escolar e plano de saúde.

A régua dos concorrentes acompanha. O plano mais completo da Netflix custa R$ 59,90 por mês, o topo do Max chega a R$ 55,90 e o Globoplay Premium sai por R$ 39,90. Na prática, a família que quiser os quatro serviços nas versões sem anúncios e com todos os recursos pagará mais de R$ 225 mensais, valor próximo ao de um pacote completo de TV por assinatura, produto que o streaming prometia aposentar.

O plano de entrada encolheu

A resposta das plataformas para quem reclama do preço foi criar degraus mais baixos, mas cada degrau veio com cortes. Os planos de entrada de Netflix (R$ 20,90), Prime Video (R$ 19,90), Globoplay (R$ 22,90), Disney+ (R$ 27,99) e Max (R$ 29,90) incluem publicidade obrigatória, e alguns limitam a qualidade de imagem, o número de telas e os downloads. No Prime Video, que passou a exibir anúncios no plano base em 2025, a remoção dos comerciais custa R$ 10 adicionais por mês.

Ou seja, o valor de capa que aparece na propaganda existe, mas descreve um produto reduzido. O assinante que quiser recuperar o que era padrão até poucos anos atrás, como assistir em 4K, baixar conteúdo e não ver intervalo comercial, precisa subir dois ou três degraus na tabela, e é nesses degraus que os reajustes têm se concentrado.

Assinou o aplicativo? Ainda falta pagar o resto

Há uma segunda camada de cobrança que muitos assinantes só descobrem depois de contratar o serviço: os pacotes vendidos dentro da própria plataforma. O caso mais estruturado é o Prime Video Channels, vitrine da Amazon que oferece assinaturas complementares de Max, Paramount+, Telecine, Premiere, Combate, MGM+, Looke, MUBI, Universal+, Crunchyroll e até NBA League Pass e NFL Game Pass, cada uma cobrada à parte na fatura. O Telecine, por exemplo, custa R$ 29,90 mensais adicionais, mais que o próprio plano base do Prime, e o Universal+ cobra o mesmo valor.

Além dos canais, parte do catálogo exibido dentro do aplicativo simplesmente não está incluída na assinatura. Filmes recentes e produções de estúdios parceiros aparecem na busca com a etiqueta de aluguel ou compra, e o assinante paga por título, mesmo já sendo cliente pagante da plataforma.

Como explica o TechTudo, essas obras pertencem à loja interna do serviço ou a canais parceiros que funcionam de forma independente do catálogo padrão. O aplicativo é um só, mas o bolso é acionado várias vezes.

Futebol e esporte ficam atrás de outra catraca

O Globoplay segue lógica parecida. O plano padrão com anúncios dá acesso ao acervo de novelas, séries e filmes, mas os canais ao vivo do grupo, como SporTV, GNT e Multishow, só entram no plano Premium.

Quem quiser o futebol do Premiere precisa de um combo específico, que parte de R$ 64,90 mensais na versão com anúncios e chega a R$ 78,90 na Premium, segundo levantamento da Fast Company Brasil. Os combos da plataforma com Telecine, Combate e outros serviços variam de R$ 62,90 a R$ 89,90 por mês.

No Disney+, o esporte também mora no andar de cima: o acesso à programação da ESPN ficou reservado ao plano Premium, justamente o de R$ 69,90. O torcedor que assinou o plano de entrada para ver desenhos com os filhos e imaginou acompanhar o futebol americano ou a NBA no mesmo pacote descobre que contratou apenas parte do serviço. Nada disso é ilegal, e as condições constam dos termos de cada plataforma, mas a informação costuma estar nas letras miúdas, não no anúncio de capa.

A conta final do assinante brasileiro

O resultado é um consumidor que administra uma pequena carteira de contratos. Um domicílio brasileiro gerencia, em média, 8,2 serviços de streaming, entre 4,6 pagos e 3,6 gratuitos, segundo o relatório O Panorama do Vídeo Digital na América Latina 2026, da empresa de mídia MiQ. Levantamento da Exame calculou que apenas os planos mais baratos de Netflix, Disney+, Max, Prime Video e Globoplay já somam mais de R$ 120 mensais, sem garantia de sessão livre de comerciais em nenhum deles.

O consumidor, porém, aprendeu a reagir. O rodízio de assinaturas virou prática comum: o usuário contrata um serviço no mês de lançamento da série que quer ver, cancela em seguida e migra para outro.

Planos anuais com desconto, combos de operadoras de telefonia e internet que embutem plataformas na fatura e a escolha consciente do plano com anúncios completam o repertório de defesa. Nenhuma dessas táticas exige ferramenta sofisticada, apenas atenção ao calendário e disposição para cancelar sem culpa.

A alternativa que cresce no vácuo dos preços: o avanço do IPTV

IPTV, sigla para Internet Protocol Television, é a tecnologia que entrega canais de televisão e conteúdos sob demanda por meio da internet, em vez das vias tradicionais como satélite ou cabo. No mundo inteiro, serviços legítimos de IPTV são oferecidos por operadoras e empresas de telecomunicações, funcionando dentro do marco regulatório de cada país e com acervos devidamente licenciados.

No Brasil, o que se observa é um crescimento expressivo na procura por esse modelo de distribuição, alimentado em parte pelo cansaço do consumidor diante da fragmentação e do encarecimento contínuo das plataformas de streaming. A lógica é semelhante à de quem experimenta um novo aplicativo: muitos assinantes, antes de tomar uma decisão, buscam um IPTV teste para avaliar se a consolidação de canais lineares e acervo em um único ambiente compensa mais do que administrar meia dúzia de assinaturas separadas com reajustes anuais.

Trata-se de um movimento que reflete menos uma adesão tecnológica e mais uma reação prática a um mercado que transformou a simplicidade dos primeiros anos do streaming em uma complexa equação financeira doméstica.

Pegadinha ou realidade? A resposta depende do que se espera

Voltando à pergunta do título: streaming barato existe no Brasil, mas o streaming barato e completo, não. Quem aceita assistir com intervalo comercial, com qualidade de imagem limitada e dentro do catálogo básico encontra planos de TV paga entre R$ 19,90 e R$ 29,90 que entregam um volume de conteúdo impensável na era da locadora.

Nesse recorte, a promessa é realidade, e os 55% de brasileiros que escolhem o plano com anúncios no streaming da Netflix ao assinar confirmam que o público fez essa conta.

A pegadinha começa quando a expectativa é ter tudo pelo preço de entrada. Reajustes anuais acima da inflação, recursos retirados dos planos baratos, esporte trancado nos pacotes mais caros e catálogos fatiados em assinaturas internas e aluguéis avulsos formam um sistema desenhado para que a fatura cresça aos poucos, sem que o assinante perceba o total.

Barato e bom, no streaming brasileiro de 2026, é possível. Barato, bom e completo é a parte da propaganda que ficou no passado, e o consumidor que enxerga essa diferença antes de assinar é o único que sai ganhando.