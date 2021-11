Até hoje não foi descoberto o motivo pela escolha do dia 30 de novembro como o Dia Nacional do Evangélico, mas mesmo assim é celebrado em diversos lugares e em alguns é até feriado.

As igrejas dessa religião surgiram na Reforma Protestante do ano de 1517, quando o famoso Martinho Lutero escreveu “95 teses” com uma série de críticas à Igreja Católica. Estudiosas traduzem o “evangelicalismo” como a representação de igrejas que se distanciam do protestantismo mais liberal, movimento que pode ser encontrado em igrejas pentecostais e neopentecostais que tiveram origem no século XX.

Essa data é uma homenagem às pessoas que seguem as religiões evangélicas e fazem parte desse movimento que cresceu e evoluiu junto com o mundo. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 86,8% dos brasileiros que se declaram cristãos, 22,2% são evangélicos e o número não para de crescer.

Além disso, com as mudanças na tecnologia, a religião se expandiu ainda mais pelo mundo através das redes sociais, pessoas já são conhecidas como influenciadores cristãos, que espalham o seu conhecimento pelo mundo.

Algumas pessoas têm a visão ultrapassada dos evangélicos, não sabem que, coisas que décadas atrás não eram “permitidas”, hoje não fazem tanta diferença, como olhar novelas e programas de TV. O dia de hoje é marcado por cultos, festas e encontros de música gospel para celebrar, mas é claro que pode mudar de lugar para lugar.

Segundo pesquisas, o pastor Antonio Junior tem o maior canal evangélico no YouTube do país, com cerca de 3,5 milhões de inscritos e mais de 326 milhões de visualizações. A página tem o conteúdo voltado para aconselhamento, fé e cristianismo.

Geovanna Valério Lipa