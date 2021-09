Diferença nos preços da gasolina é de R$ 0,30 na primeira quinzena de setembro

Os primeiros quinze dias de setembro tiveram o preço da gasolina entre R$ 639 e R$ 6,79. Em mais uma pesquisa nessa primeira quinzena do mês de setembro, o Procon visitou 16 estabelecimentos de Alegrete.

Conforme a planilha, os técnicos do Procon observaram que a gasolina comum mais barata foi encontrada por R$ 6,39 e o maior valor encontrado custa R$ 6,59;

A gasolina aditivada teve seu menor preço em R$ 6,49 e o maior valor de R$ 6,79. A planilha revela que o somente dois postos comercializam o litro da gasolina comum no valor mais barato. De outro lado, seis estabelecimentos fixaram o litro da comum de maior valor. Na aditivada, o menor valor é praticado em três postos e somente dois dos 16, vendem o litro da aditivada mais cara.

A pesquisa também trouxe valores dos demais combustíveis. O Óleo Diesel Comum mais barato foi de R$ 4,59 e o maior valor foi de R$ 4,89. O Óleo Diesel S10 com o preço do litro mais barato foi de R$ 4,69 e o maior valor ficou em R$ 4,99. Um dos produtos que mais tiveram aumento de preço, foi no litro do Etanol, o menor preço encontrado foi de R$ 5,99 e o maior valor de R$ 6,04.

Confira no link, os preços da gasolina encontrados nos postos de combustíveis de Alegrete. Os preços referem-se ao dia 15 de setembro.

https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1631884605-98.pdf