Novo Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada visita o 10º BLog

O 10º Batalhão Logístico – “Batalhão Marquês de Alegrete”, recebeu a 1ª Visita de Inspeção do General de Brigada Willian Koji Kamei, Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada – “Brigada Charrua”.

Acompanhado de uma comitiva, O General Kamei foi recepcionado pela Guarda de Honra e, em seguida, ocorreu uma formatura geral, oportunidade em que o Comandante da Brigada Charrua relembrou à tropa a importância dos deveres e da conduta militar.

A inspeção teve por objetivos apresentar ao Comandante da 2ª Bda C Mec, as potencialidades do Batalhão na prestação do apoio Logístico de Manutenção, Suprimento e Transporte em prol de suas OM apoiadas.

O Gen Kamei percorreu as instalações de manutenção e depósitos de suprimento do Batalhão, além de conhecer os trabalhos de manutenção das Viaturas Guarani e atestar o nível de eficiência logística da tropa do Dez de Ouro na execução de suas atividades.

O General visitou as instalações do 10º BLog

Durante a inspeção, foram inspecionados o Quadrado de Manutenção Charrua, apresentadas as oficinas de manutenção, o container Borracharia, o Simulador de panes da VBTP Guarani e as instalações do Pelotão de Apoio. Foram inspecionadas, também, a Capotaria, a Seção de Manutenção de Armamento, o Curso de Formação de Condutores e a Seção de Lanternagem, Solda e Pintura. Por fim, foram inspecionadas as garagens e viaturas, a Estação de Tratamento de Água de campanha, o Posto de Banho em campanha e o Rancho da OM.

General inspecionou viaturas no 10º BLog

Fotos e Fonte: 10º BLog