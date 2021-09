Primavera inicia hoje e será marcada por tempo seco e muito calor em Alegrete

A primavera inicia neste dia 22 de setembro, às 16h21min, trazendo dias mais longos e noites cada vez mais curtas. No Rio Grande do Sul, o tempo será marcado por um volume menor de chuvas e dias mais quentes do que o normal, impactos do fenômeno La Niña.

No RS, a chuva começa a diminuir de intensidade em relação aos meses anteriores de inverno. Com a primavera, as frentes frias ficam mais rápidas e acabam provocando menos precipitações, segundo meteorologistas do Climatempo.

Alguns eventos de precipitação intensa ainda são esperados, especialmente em setembro e outubro, mas a tendência é que sejam mais espaçados, com intervalos de uma semana a 14 dias, por exemplo.

Já em relação a enchentes, há ainda a possibilidade de acontecer, devido a essa expectativa de alguns dias (cerca de dois ou três) com chuvas volumosas no RS como um todo, mas, a partir de novembro, já não deve ocorrer.

Devido ao espaçamento nos períodos chuvosos, a temperatura tende a subir dia após dia, gerando mais calor, menos nebulosidade e, consequentemente, céu mais limpo, o que deve ocorrer sobretudo em novembro e dezembro, este último deve ser o mês mais quente. Em outubro, espera-se condições mais amenas de tempo.

Já seria o período mais quente do ano no Rio Grande do Sul, e o La Niña deve intensificar esse padrão ressalta a meteorologista ana Clara Marques do Climatempo. Essa primavera com La Niña vai ser mais complicada, mais seca e mais quente. Nossa última primavera, em 2020, foi bem seca e bem quente também, então há condições para ser igual ou até pior.

As previsões de temperatura indicam que Alegrete pode atingir 40°C ainda em dezembro, o que também se verifica para a Região Metropolitana, que pode ficar mais próximo dos 38°C, 39°C.

A média de temperatura prevista para o mês de outubro, em Porto Alegre, será de mínima de 16°C e máxima de 26°C. Já em novembro, mínima de 17°C e máxima de 29°C. Em dezembro, a temperatura sobe ainda mais, com os termômetros marcando 18°C e 30°C. Há possibilidade de ondas de calor especialmente em dezembro.

Para os próximos cinco dias a previsão não é de chuva. Alguns períodos de nublados e pela manhã a temperatura varia de 8 a 13ºC. Já as máximas oscilam entre 22 e 27ºC nestes primeiros dias.