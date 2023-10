Diretora do CPERs esclarece à categoria como vão ficar os descontos do IPE

Para esclarecer como vão ficar os descontos de titulares e dependentes do IPE Saúde, esteve em Alegrete a diretora do CPERs Sindicato, Vera Lessês, que participou de uma plenária com a categoria. Junto com a diretora do 19º Núcleo do Sindicato em Alegrete, Rossa Dotta, ela explicou o que muda já a partir deste mês de outubro aos titulares e dependentes do plano de saúde. O índice de 3,1% passa a 3,6% que será descontado a cada titular do plano. Com as mudanças, todos os dependentes passarão a pagar ao IPE, conforme a faixa etária. Os dependentes com menos de 24 anos pagarão R$ 49,28 cada. Já os acima de 59 anos serão os que mais vão contribuir ao plano, com um valor de 439,26 de desconto mensal para ter direito a consultas e exames. O cálculo do desconto é feito sobre o salário bruto de cada servidor, esclareceu.

Vera Lessês- diretora do CEPERs Central

Em relação aos salários dos professores, o CPERs informa que protocolou uma emenda popular para ser inclusa no orçamento do estado em 2024, solicitando 20,5% de reajuste à categoria. Vera Lessês lembra que os servidores de escolas estão com os mesmos salários desde 2014.

A diretora do CPERs central espera que com estes aumentos de descontos a todos os servidores do estado do RS e seus dependentes o IPE atualize os honorários dos médicos e eles passem a atender quem depende do IPE aqui no Estado.

A partir de 1º de outubro, os servidores públicos estaduais e seus dependentes passarão a contribuir de uma nova forma ao IPE Saúde. Os descontos serão sentidos na folha paga no final deste mês, informa Rosa Dotta do CPERs de Alegrete.