Posto do IGP retomou a emissão de entidade em Alegrete nesta semana

Depois de quase 30 dias sem poder confeccionar carteira de idenitdade aqui em Alegrete, porque o prédio onde o serviço é realizado, na praça Getúlio Vargas, teve problema de infiltração devido as intensas chuvas, no mês desde setembro e a falta de energia, o serviço foi retomado na cidade. Isso causou um grande transtorno à comunidade que necessitava emitir esse documento.

Desde a última segunda-feira, a confecção do documento foi retomada, no mesmo local, em Alegrete. Para encaminhar a identidade a pessoa deve ir direto, no Posto das 8h às 13h, com a documentação necessária. Enquanto o serviço não esteve sendo realizado aqui na cidade, os alegretenses encaminhavam o documentário em Rosário do Sul, a cidade mais próxima. Aqui no Município ficou somente a entrega de carteiras prontas.