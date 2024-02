Discussão em estabelecimento comercial entre casal termina com a mulher agredida

Share on Email

No dia 25, por volta das 19h30, uma guarnição da Brigada Militar foi despachada via sala de operações até o bairro Centenário, em Alegrete, para averiguar uma ocorrência de violência doméstica.

No local, os policiais entraram em contato com a vítima, uma mulher de 28 anos, que relatou que ela e seu companheiro haviam discutido em um estabelecimento comercial e que a discussão continuou na residência deles. Durante o desentendimento, a vítima alegou ter sido agredida com um empurrão e tapas pelo companheiro de 33 anos.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, que foi classificada como simples. Depois de ouvidos liberados.