Semana começa com pancadas de chuva durante o dia em Alegrete e região

A semana inicia com um cenário de mudanças climáticas no Rio Grande do Sul, onde a nebulosidade começa a ganhar espaço e promete dominar o estado ao longo desta segunda-feira. Apesar disso, há possibilidade de aberturas de sol em algumas cidades durante parte do dia. Essa transformação atmosférica é consequência de uma área de baixa pressão que traz consigo instabilidades, favorecendo a ocorrência de chuvas em todas as regiões gaúchas ao longo do dia.

O alerta é claro: há uma alta probabilidade de chuvas fortes a intensas, o que eleva o risco de alagamentos em diversas localidades. Além disso, a possibilidade de temporais localizados também está presente. Com a presença desses sistemas meteorológicos, a temperatura tende a não subir muito, o que contrasta com o calor sentido no fim de semana anterior. Contudo, a atmosfera aquecida aliada a maior umidade proporcionará uma sensação de abafamento.

Para Alegrete, as previsões indicam que a segunda-feira(25), será um dia com sol entre nuvens, porém com chuvas rápidas ao longo do dia e também durante a noite. As temperaturas devem variar entre 23°C e 31°C, com um acumulado estimado de 30mm de chuva.

O cenário não se altera significativamente nos próximos dias. Na terça-feira (27), a previsão é de um dia com sol entre muitas nuvens, alternando com períodos nublados e chuvas a qualquer momento, com temperaturas entre 22°C e 29°C. Já na quarta-feira (28), a mínima esperada é de 21°C, com máxima de 31°C, havendo previsão de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva previstas para a tarde e noite.

A MetSul alerta para uma sequência de dias com alto risco de chuvas localmente fortes a intensas e temporais localizados em toda a região Sul do Brasil, afetando especialmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Este não é um episódio isolado de instabilidade, mas sim um período prolongado com a atmosfera bastante instável, favorecendo a ocorrência de temporais e chuvas intensas em pontos específicos.

Ao contrário de uma frente fria, que normalmente traz instabilidade generalizada para várias regiões do Sul, o que determina a instabilidade agora são áreas de menor pressão atmosférica. Com o calor presente, aumenta o risco de episódios de tempo severo, tornando a chuva uma forma de alívio do calor, porém mantendo a sensação de abafamento devido à alta umidade.