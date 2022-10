Disputa no citadino de futsal segue acirrada nas três divisões

No último sábado (1º), três partidas movimentaram o citadino de futsal. O ginásio da Arena Esporte e Lazer recebeu mais três jogos.

Pela segundona o Eliseos Futsal superou o Várzea Verde num jogo muito equilibrado e de intensa movimentação. Final placar apertado em favor da Eliseos por 4 a 3.

Na elite do futsal alegretense dois jogos agitaram a noite na Arena. Um jogo eletrizante entre Fortaleza e Celtic. O time da Restinga mediu forças com o adversário e levou a melhor. Vitória suada do Fortaleza por 5 a 4. Encerrando a noite. outro jogo bem equilibrado entre União Society/FNP e Garupa Assad. Melhor para a fusão União Society/FNP que fechou em 4 a 3, o confronto.

Pela Série “A”, restam 12 jogos e União Society, AGN e Fortaleza somam 9 pontos em três jogos. A atual campeã AABB, em dois jogos ganhou as duas, mesma campanha do Real que em duas apresentações saiu vitorioso.

As oito melhores equipes das dez na Série “A”, passam para o mata-mata. Mesmo sem pontuar, Galáticos, Garupa Assad e Celtic se mantém no G8.

Na segundona, a situação é diferente, os oito na classificação geral pontuaram. O Ser Atlas lidera com seis pontos em dois jogos, seguido do Locomotiva que tem três jogos e 6 pontos. O Várzea Verde é o terceiro colocado com 4 pontos ganhos em 3 jogos disputados. O Real Tchê/CAID (4º colocado), soma 4 pontos em dois jogos. O Eliseos com 4 pontos em três partidas é o quinto, seguido pelo Raça, AEF Tigres e Flamengo todos com três pontos, do trio apenas o Raça disputou 3 jogos já.

Pela Série “C”, apenas os 4 melhores na classificação geral avançam de fase. A liderança geral é do Racing com 7 pontos em três partidas. O Aimoré Futsal está em segundo pelos critérios técnicos, soma os mesmos sete pontos, mas jogou quatro partidas. O CFC Alegrete é o terceiro com 4 pontos em dois jogos e fechando o G4, o Futsal Brasil em três jogos, soma 4 pontos.

Próximas rodadas:

7 de outubro (21h) – Flamengo x AEF Tigres – Série B

(22h) – Center Fhotos x Aimoré Futsal – Série C

8 de outubro (19h) – Firefighter x CFC Alegrete – Série C

(20h) – Galáticos x AGN – Série A

(21h30min) – Center Fhotos x Real – Série A