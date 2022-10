Feira do Livro começa nesta terça-feira

Entre os dias 4 e 9 de outubro, o Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, em Alegrete, sediará a 41ª Feira do Livro do município.

Promovida pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, o evento terá como patrono o escritor Marcelo Rocha e homenageará a autora Rosane Castro, a musicista Iracema Marconato e poeta Laci Osório (In memorian).

Detento, foragido da justiça, é recapturado pela Brigada Militar

Com o tema “Ler é Dar Vida a Imaginação”, a Feira terá, além de bancas de vendas, contação de histórias, palestras, bate-papos com escritores, oficinas literárias, espetáculos musicais e teatrais, lançamentos de livros e muito mais. Juntamente com a atividade, acontecerá o I Seminario Jykre kar: diálogos para uma educação etnico-racial em Alegrete (3 e 4/10), o I Seminário Internacional do Povoamento Açoriano em Alegrete: 270 Anos de Celebração no Rio Grande do Sul (7/10). Todas as atividades acontecerão no largo e no ambiente interno do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

Laura Faraco morre em Alegrete

O escritor e professor Marcelo Rocha finalmente será o patrono da Feira do Livro de Alegrete. Ele já foi “Escritor Homenageado”, palestrante, e, por aqui, lançou todas as suas obras. Rocha encontra-se entre os principais nomes da literatura gaúcha, com premiações como o Açorianos (principal prêmio da literatura gaúcha) e a indicação ao Jabuti (principal prêmio da literatura nacional).

Marcelo Rocha já esteve radicado em Alegrete, quando foi professor da Uergs e professor e coordenador do Curso de Letras da URCAMP. Hoje, dá aulas na Universidade Federal do Pampa – Unipampa.

Uma escolha feliz, para um autor de enorme qualidade e com fortes laços com Alegrete e a Feira de Livro.

Outros nomes também foram definidos. O homenageado “in memorian” será ninguém menos do que Laci Osório, o emblemático poeta que mais lindamente cantou o Rio Ibirapuitã, em versos antológicos. Em sua autoria, possui mais de uma dezena de livros. Elvio Vargas, que já foi patrono da Feira do Livro, conta que Laci foi “contemporâneo do Mário Quintana e sua temática era social, sendo um dos primeiros poetas gaúchos a escrever poemas dedicados à ecologia. Ainda que pouco conhecido da maioria dos leitores, ele deixou uma bela obra povoada de imagens, com uma rara musicalidade”.

Agosto foi o segundo melhor mês em geração de empregos em Alegrete

A Feira terá como homenageada Rosane Castro, narradora de histórias e produtora cultural. No seu extenso currículo, a graduação em Letras pela Universidade Luterana do Brasil – Ulbra, e pós-graduação em História e Cultura Indígena e Africana. Rosane também é graduada em Literatura Infantil e Juvenil pela UCS (Universidade de Caxias do Sul). Atualmente, cursa Psicologia e Terapias Integrativas. Atua em projetos culturais, sociais e pedagógicos nas organizações públicas, privadas e organizações não governamentais. Um nome e uma obra que oportunizarão aos alunos uma imersão magnífica nós livros infantis.



A cultura e a arte popular também serão valorizadas de forma muito afetiva na Feira do Livro, com a escolha de Iracema Marconato como homenageada especial. Trata – se de uma poetisa e gaiteira conhecida por apresentar seu trabalho em diferentes eventos do município.