Divulgada tabela do Efipan com clássico Grenal dia 26 de janeiro

Na última quinta-feira (26), a coordenação do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano divulgou a tabela de jogos da 40ª edição.

A competição de futebol infantil panamericana prevê 36 jogos na 1ª fase, com um dia de folga geral. De acordo com o regulamento, são dois grupos de sete clubes em cada. As oito equipes melhores na classificação geral avançam para às quartas de final.

Em comemoração aos 40 anos de Efipan, o troféu vai homenagear o alegretense Cleber Xavier, atual auxiliar técnico da seleção brasileira comandada pelo técnico Tite.

Clebinho, como carinhosamente é chamado, confirmou presença na grande final do dia 2, onde fará a entrega do troféu ao campeão do 40º Efipan.

O Efipan inicia dia 17, com apenas um jogo na abertura. O atual campeão, Grêmio enfrenta o Paraná Clube, às 21h.

No dia seguinte, o anfitrião Flamengo encara o Coritiba, com a estreia do Alianza Lima do Peru frente ao Athletico Paranaense. A Azuriz do Paraná joga diante do colorado gaúcho no jogo de fundo.

No domingo (19), 21h40min, o Tricolor Gaúcho reedita a final de 2019, contra o Palmeiras. Para o dia 26 de janeiro, às 21h40min, o Efipan prevê seu clássico Gre-Nal, o primeiro do ano no RS, em competições oficiais da CBF/Comembol e FGF.

Para o dia 28, acontece o clássico Athletiba, às 20h40min, Athletico e Coritiba. no dia 29, está programada a folga geral do evento.

No Grupo “A”: Grêmio, Nacional (Uruguai), Coritiba River Plate (Uruguai), Alianza Lima (Peru), Missiones (Uruguai), e Juventude.

Grupo “B”: Internacional, Defensor (Uruguai). Athletico Paranaense, Palmeiras, Flamengo, Azuriz e Paraná Clube.

O cruzamento para a próxima fase já está ordenado: 1×8; 2×7; 3×6 e 4×5. Confira a tabela na íntegra:

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução