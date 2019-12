Lucas Campagnolo curte férias em Alegrete e vai iniciar pré-temporada na Argentina

O padelista alegretense Lucas de Oliveira Campagnolo, de férias em sua cidade natal, visitou a redação do Portal Alegrete Tudo na manhã de sexta-feira (27).

Aproveitando uns dias de folga com amigos e familiares, Lucas participa logo mais à noite de um jogo de exibição no Clube Match Point Padel, lugar onde deu as primeiras raquetadas supervisionado pela professora Vera Palma.

Campagnolo fala em gratidão, retornar ao local onde iniciou no padel, é muito gratificante. Aos 24 anos, o alegretense ocupa a 22ª posição no ranking do World Padel Tour, com 2220 pontos.

Foi um ano de muita luta, entrega e determinação, bem ao estilo do atleta. Em2019, foram 20 etapas de WPT, percorreu várias cidades da Europa. Em 37 partidas neste ano venceu 19. Presente em 4 quartas de final e nove oitavas de final, Lucas faturou o Paris Challenger 2019.

A parceria com Lucas Bergamini foi encerrada e Luciano Capra formou par no restante da temporada. Para 2020, o padelista de Alegrete vai formar parceria com o argentino Juan Martín Díaz Martínez. O hermano sofreu uma lesão e passou por cirurgia, retorna em janeiro, numa fusão que tem tudo para dar certo.

Em 287 partidas, Martinez venceu 229, com 33 vitórias, numa eficácia de 80%. Neste ano atuou somente nove jogos e ganhou quatro. Aos 44 anos, natural de Mar del Plata, Martin mora em Madri mesma cidade onde Lucas com 24 anos, prevê uma temporada acima da média.

Campagnolo soma 183 partidas no WPT, com 113 vitórias, ostenta uma eficiência de 62%. Ganhou seis vezes consecutivas.

No próximo dia 5 de janeiro, o alegretense parte para uma pré-temporada na Argentina ao lado do seu mais novo parceiro. De lá, a dupla ruma para Madri, onde se prepara para mais um WPT. São 96 duplas do mundo inteiro, e Lucas/Martinez iniciam na fase de pré-oito em função da posição no ranking.

O guri do Alegrete, ganhou o mundo e ao lado da sua primeira professora só tem a agradecer. A parceria para 2020 está firmada e não será sorte conquistar etapas do World Padel Tour.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução