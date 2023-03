Divulgados os resultados do Fies 2023, prazo de inscrição encerra dia 17

A partir desta quarta-feira (15), os estudantes selecionados devem procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento na instituição de ensino para complementar a inscrição. O prazo vai até o dia 17 de março.

A classificação é feita em ordem decrescente, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as demais regras do processo seletivo. Medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia foram os cursos mais procurados.

Quem não foi selecionado agora é automaticamente incluído na lista de espera do Fies para disputar as vagas que não forem preenchidas. O candidato deve ficar atento às convocações, acessando o sistema de inscrição do programa. A convocação da lista de espera será feita entre 21 de março e 18 de maio.

O fundo concede financiamento a estudantes com renda bruta familiar per capita de até três salários mínimos para que possam estudar em instituições privadas. O estudante deverá pagar as prestações após encerrar o curso. As prestações são calculadas levando em consideração o limite de renda, sem cobrança de juros.