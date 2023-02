DNIT alerta para alteração de tráfego na ponte Internacional, em Uruguaiana

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que, entre os dias 23 de fevereiro e 12 de março, entra em operação o sistema de PARE E SIGA no km 725 da BR-290/RS, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A alteração no tráfego é necessária para a execução dos serviços de reforço da laje na região central do arco de acesso à ponte Internacional Brasil-Argentina.

Para a realização dos trabalhos, o trânsito ficará em meia pista no período. O local estará devidamente sinalizado, alertando para a alteração. A Autarquia ressalta que estes serviços fazem parte da etapa final das obras de recuperação emergencial do arco de acesso à ponte.

Fonte: Núcleo de Comunicação Social – DNIT