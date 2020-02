Do Massa Restaurante: sua nova opção em almoço e locação para eventos

Construído por uma família que passou parte da vida trabalhando no meio gastronômico, juntos eles apresentam uma novidade.

Eles amadureceram, cresceram, batalharam e enfim conquistaram o sonho almejado. Um ambiente projetado pensando no conforto do cliente, conta com climatizadores e uma decoração que torna o local aconchegante.

Sendo assim, o buffet é repleto de variedades, todos os dias é feito um cardápio diversificado de comida caseira e fresquinha que atende todos os gostos.

Do Massa Restaurante conta com profissionais qualificados para contribuir no bom atendimento e sempre ouvir a opinião do cliente com respeito e seriedade.

O diferencial é que o Do Massa vai disponibilizar o local com locação para eventos no período da noite.