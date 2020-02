Renascer da Vaucher

Após crise decorrente do fechamento da ponte Borges de Medeiros, Empresa

Vaucher renova a frota e implanta uma nova forma de gestão.

Renovação da frota inicia nesta segunda (03/02).

Após enfrentar enormes dificuldades na prestação do transporte urbano de Alegrete, a Empresa Vaucher começa a dar mostras de recuperação com o resgate da qualidade dos serviços que presta há mais de 68 anos à população alegretense.

Já foram comprados três ônibus e mais três devem chegar ainda neste primeiro semestre de 2020.

Empresário garante renovação da frota.

Mesmo após o grande prejuízo sofrido em razão do longo período em que a Ponte Borges de Medeiros esteve interrompida, além das despesas majoradas pelas más condições das ruas da periferia de Alegrete, a empresa, sob a ação direta do proprietário Gilson Vaucher começou a sair do vermelho e já fez o primeiro vultoso investimento com a aquisição de três ônibus seminovos, que iniciam a circular nesta segunda-feira (03/02/2020).

Sistema moderno com acessibilidade PNE.

Segundo Gilson Vaucher, o fechamento da ponte elevou os custos em quase 70%, ocasionando um enorme prejuízo para a empresa que então acabou se desequilibrando.

Na época foram contratados profissionais e empresas de gestão que apresentassem alguma solução, porém os resultados não apareceram. “Foi preciso dispensar todos os chamados famosos consultores, alguns renomados no País e assumir sozinho a ‘bronca toda’. Só assim encontramos um caminho que garantisse a superação dos obstáculos colocados contra a nossa empresa”, afirmou.

Confiança e Apoio permanente.

De acordo com o empresário, mesmo enfrentando atrasos nos vencimentos, a

maioria dos funcionários confiou na proposta da empresa: “os funcionários sabem da nossa história e reconhecem o quanto nos dedicamos para garantir a eles o salário e uma vida digna. Gilson Vaucher destaca que desde o período em que a empresa nasceu, a primeira prioridade é o usuário e junto dela está o trabalhador que garante a vida da empresa: “A empresa iniciou com minha Avó, dona Rita Vaucher, que adquiriu o primeiro ônibus, enquanto o meu pai, Júlio Barragana Vaucher, o mais velho de 11 irmãos, assumiu a administração e também o trabalho de motorista. Contamos na época com nosso grande amigo e parceiro da família, Jesus Nogueira, que entrou na sociedade garantindo como mecânico, a manutenção dos ônibus. Assim, unidos eles enfrentaram grandes desafios e, sempre superaram obstáculos. Hoje, mesmo tendo se separado como empresas (anteriormente a empresa era Vaucher & Nogueira) somos nós que precisamos honrar a dedicação que eles tiveram”, assinalou ele, destacando ainda como fundamental o apoio da família.

Gilson observa que há muito mais do que a compra de três ônibus: “Ainda neste semestre vamos renovar toda a frota. Nossos usuários terão ônibus de qualidade e contamos com o apoio da Prefeitura para a recuperação de ruas nos bairros mais

distantes. Hoje as más condições das ruas ocasionam um enorme desgaste nos ônibus, mas já temos o compromisso do Prefeito Municipal, Márcio Amaral e do

Secretário Luciano de que a manutenção estará ocorrendo em breve”.

Empresário reconhece o dever com os usuários.

Em relação às críticas sofridas nos últimos meses, Gilson destaca que as pessoas estão no seu direito. “É nosso dever oferecer um transporte de qualidade.

Tivemos muitos problemas na frota pela violenta descapitalização decorrente do

fechamento da ponte por um longo período e também pela má conservação das ruas

nas vilas, mas não ficamos reclamando. Nós arregaçamos as mangas e trabalhamos

muito para superar essas dificuldades. Um dia de cada vez fomos nos preparando

para uma recuperação digna da história de meu pai e de minha avó. Conseguimos!”

disse ele.

Apesar de entusiasmado com os resultados até aqui, Gilson Vaucher lamenta os atos covardes e irresponsáveis cometidos por algumas pessoas nas redes sociais a

quem classifica de “um ou dois recalcados e infelizes” Ele comenta: “Fomos agredidos,

vilipendiados, desrespeitados em nossa honra pessoal, nossa família ficou abalada,

mas sempre confiamos em nós e na capacidade de nossa equipe e de nossos

funcionários. A tirania de pessoas de vida pregressa e indigna que postavam barbaridades e provocavam a ira de alguns cidadãos, distorcendo verdades e agindo

de má fé foi respondida com muito trabalho e toda a honra legada por aqueles que me

antecederam. Jamais nos abaixamos para aqueles que rastejam” afirmou.

Gilson lembrou que: “Certa feita depois de ter sido difamado nas redes sociais por alguém que não possui nenhuma credibilidade e tampouco conhecimento sobre nosso trabalho e nossa história, vi um funcionário chegar até mim e me abraçar no

meio da oficina. Ficamos um bom tempo abraçados e choramos. Ali eu senti como se

Deus estivesse me dando um recado de que estava na hora de abraçar a todos para

retomarmos a caminhada, confiantes.”, falou ele já tomado pela emoção.

Prefeito Marcio Amaral e Secretário Luciano Pereira em visita à Vaucher

O MUNICÍPIO MERECE O MELHOR DE NÓS.

O Empresário Gilson praticamente nasceu dentro da empresa Vaucher e destaca que seu Pai, Júlio Vaucher, é seu maior exemplo. “Meu Pai sempre foi a voz da Empresa e da família, trabalhando com harmonia diante de todos, desde os mais humildes até as autoridades que dirigiam nosso Município. Isso me proporciona segurança de que preciso me dedicar pois Alegrete merece o melhor de nós””. Ele recebeu na semana que passou o Prefeito Marcio Amaral e o Secretário Luciano Pereira, que conferiram a qualidade dos veículos e disseram que estão empenhados em possibilitar melhores condições para o tráfego do transporte coletivo.

Conforme o empresário, a Vaucher ainda não conseguiu regularizar plenamente

sua situação financeira, mas ele assegura que estão sendo tomadas atitudes sérias e responsáveis que permitirão à empresa resgatar sua plena estabilidade e reencontrar o carinho e o respeito que sempre teve da comunidade alegretense. “Nossos novos ônibus são verdes, simbolizam o resgate de nossa natureza, têm poltronas confortáveis, são seguros e estão em perfeitas condições para prestar um serviço eficiente. Agora só precisamos a melhoria das ruas nos bairros”, arrematou nosso entrevistado, lembrando que apesar de todo o sofrimento enfrentado pelos ataques que classifica como injustiças cometidas, é pela dedicação e respeito aos alegretenses que sua empresa está, há mais de meio século, rodando pelo progresso de Alegrete.