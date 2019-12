Doações ajudam bebê que nasceu com problema congênito fazer tratamento

Desde o dia que saiu a reportagem do PAT, há um mês, mostrando a necessidade de ajuda para corrigir um defeito congênito no pé do bebê, Inácio Hernandez Jaques, que nasceu com o pé direito virado, os pais conseguiram iniciar o tratamento.

O pai, Itamar Jaques, diz que receberam doações de todos os locais, de pessoas que nem sabem quem são. Ele e a esposa, Mari Hernandes Jaques, guardaram todos os comprovantes dos depósitos para que fosse tudo de forma bem transparente.

A ajuda após a notícia chegou em forma de doações em dinheiro e do seu Lucio do Prado que conseguiu que o nosso Inácio fosse para Uruguaiana e não Passo Fundo, como inicialmente teríamos que fazer. Dai iniciou a colocação do gesso que vai ajudando a desvirar o pé.

O gesso deve ser trocado a cada semana, por umas oito vezes, informa o pai. Depois, Inácio vai passar pela cirurgia com um pequeno corte no tendão que vai definitivamente desvirar o pé para a posição correta. Ele já fez a troca três vezes.

O casal informa que receberam doações até de São Paulo e para ir a Urugaiana, toda a semana, também receberam ajuda de gasolina do vereador Antônio Monteiro.

O sorteio da rifa. com mil números a 5 reais cada um de uma fritadeira elétrica que o casal ganhou de uma amiga de Quaraí, para ajudar Inácio, foi sorteada na redação PAT, dia 26, com a presença de servidores para que fosse de forma bem clara . O número sorteado foi o 377 comprado por Ana Acosta aqui de Alegrete, já que a Rifa também foi vendida em Uruguaiana.

-Nos só temos que agradecer, primeiro a Deus, aos familiares, amigos e a todos os que se sensibilizaram e ajudaram para que o Inácio pudesse fazer o tratamento, destaca o pai Itamar.

Vera Soares Pedroso