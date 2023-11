Doadores que forem ao Hemocentro nesta sexta-feira vão ganhar camiseta

Share on Email

A necessidade de manter os estoques de todos os tipos sanguíneos no Hemocentro Regional de Alegrete é constante. E a equipe trabalha, diariamente, com este objetivo. E neste dia 24 se integrando ao Dia Nacional do Doador, o Hemocentro local realiza uma atividade especial.

Os 100 primeiros doadores que forem até o local realizar este ato de amor, que salva vidas, vão ganhar uma camiseta. Nesta sexta-feira, a doação será das 7h às 13h. O Hemocentro fica ao lado da Santa Casa de Caridade na Rua General Sampaio. Todos os tipos sanguíneos são necessários, visto que os hospital de Alegrete e outros da região precisam do que é doado aqui e nas coletas externas que as equipes realizam para poder ajudar tantos pacientes necessitados.