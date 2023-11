Motociclista é preso por fuga e manobras perigosas em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O homem, de 35 anos, encontrava-se parado no escuro, montado em uma motocicleta JTA/SUZUKI 650.

Ao tentar abordar o suspeito, este empreendeu fuga com a moto, desrespeitando as normas de trânsito ao circular sem capacete e cometendo diversas infrações. Os policiais procederam com o acompanhamento e acionaram outras guarnições para estabelecer um cerco.

Alegretense é campeão catarinense Sub-17 pelo Criciúma

O indivíduo, após percorrer várias ruas em alta velocidade, acabou sofrendo uma queda, possibilitando sua abordagem. Identificado como um homem de 35 anos com antecedentes por direção perigosa, ele recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Operação nacional de combate ao abuso sexual infantil resulta em prisão em Alegrete

Além disso, foi constatado que a moto estava com o licenciamento vencido. Diante da situação, as medidas administrativas cabíveis foram tomadas pela Brigada Militar, e o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o devido registro.