CT Velocross busca arrecadar 500 brinquedos para o natal das crianças em Alegrete

O clube, recentemente, sediou um grande evento, as finais do brasileiro e gaúcho da categoria, e pela magnitude do sucesso, o núcleo conquistou ainda mais credibilidade na região.

Segundo o diretor do Oktober, Jonathan Cassol, a ideia partiu em conjunto com demais membros que fazem parte da organização do CT Alegrete. ” É Sempre bom praticar o bem, vamos ajudar quem precisa”, disse o coordenador do evento.

Até o momento, uma boa quantidade de brinquedos já foram arrecadados. A ideia é bater a meta até o começo do mês de dezembro para destinar as crianças em dias próximos ao natal. Abaixo estará disponível o card da campanha, faça sua doação também.