Doe parte do Imposto de Renda aos Fundos da Criança e dos Idosos de Alegrete

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União do último dia 12 de abril de 2021, a Instrução Normativa RFB nº 2.020, de 9 de abril de 2021 que alterou o prazo final de entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Física referente ao exercício 2021, ano calendário, 2020, do dia 30 de abril para o dia 31 de maio de 2021.

Importante destacar que, apesar da prorrogação do prazo, o cronograma de pagamento das restituições permanece o mesmo. Portanto, o quanto antes for enviada a declaração, mais cedo o cidadão receberá a sua restituição de imposto de renda.

O contabilista Carlos Bilheri, presidente do SINCONAl, diz que os alegretenses que ainda não fizeram a sua declaração de IR peçam ao seu contabilista informações de como declarar a doação de parte do seu importo devido aos Fundos da criança e adolescente de Alegrete e ao Fundo dos Idosos.

É uma forma de ajudar esses fundos e as instituições que prestam serviços a crianças e adolescentes aqui em Alegrete, também a idosos, comentou Vilma Siqueira que responde pelo Conselho dos Idosos do Município.

Vera Soares Pedroso