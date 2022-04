Doença do silicone: socióloga compartilha experiência traumática e reforça debate sobre pressão estética

Fadiga crônica, problemas de visão, desconfortos gastrointestinais, zumbido no ouvido e até diagnóstico de depressão. Até acessar o link de uma postagem, em 2020, sobre uma mulher que havia feito remoção do silicone nos seios por questões de saúde, a psicanalista e socióloga carioca Ingrid Gerolimich, 39 anos, jamais associou tais sintomas às próteses que carregava há quase 10 anos. E os males já se arrastavam há dois ou três anos.

— Os sintomas são aos poucos. Você começa a ir a vários médicos, ao neurologista, ao oftalmologista, ao clínico geral, e ninguém sabe o que você tem. Nenhum sintoma dialoga com o outro. E são anos buscando soluções particulares para esses sintomas quando na verdade têm uma raiz única. Isso é o mais cruel. Aconteceu comigo e acontece com muitas mulheres – conta.

A descoberta tornou urgente a retirada do silicone, uma ideia que ela já amadurecia na medida em que foi questionando a necessidade de se enquadrar a padrões estéticos. E motivou também o documentário Explante, que ela produziu do próprio bolso e deve seguir uma agenda de estreias por Rio, São Paulo e Brasília a partir deste mês. Há planos de distribuição online em universidades, para gerar debate, em organizações voltadas a questões do feminino, além de atender a pedidos de grupos de mulheres. O documentário estreou em Portugal no início do ano e despertou interesse na Espanha e na Argentina. A agenda de exibições está disponível no Instagram @explanteofilme.

— Eu não quero aqui demonizar a cirurgia plástica e quem quer fazer, porque é uma decisão de âmbito pessoal de cada mulher. O que eu quero é dar informação para que elas possam realmente decidir o que fazer com os seus corpos — aponta.

O documentário visa a contribuir para corrigir, segundo Ingrid, a falta de maiores esclarecimentos por parte de sociedades médicas. São grupos de mulheres organizadas que têm feito circular o debate sobre os riscos do implante de silicone, com textos “respaldados por pesquisas e especialistas”. No filme, Ingrid mostra o processo da sua cirurgia de explante, conversa com mulheres que passaram pelo procedimento e com especialistas nacionais e internacionais.

— São informações com base na ciência, de quem está de fato estudando o tema. Não é uma opinião. Fiz questão de contar com pessoas que são pesquisadores e referências no assunto — afirma. — Os riscos do silicone são discutidos há 30 anos (…) A FDA, a “Anvisa” norte-americana, uma referência no mundo todo, usa tarja preta nas caixas de silicone e mostra os riscos em seu site.

Os dados mais recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, de 2020, apontam que o número de explantes realizados no Brasil cresceu 31,6% em comparação ao ano anterior. O tema tem aparecido com mais frequência nas mídias. A ex-BBB Amanda Djehdian (que está no documentário), as atrizes Carolina Dieckmann e Fiorella Mattheis, a influenciadora digital Evelyn Regly e a designer Monica Benini estão entre as famosas que realizaram a remoção – seja por motivos de saúde ou por um novo olhar sobre o próprio corpo.

Na entrevista a seguir, Ingrid comenta com base na própria experiência — é loira, branca, magra e, ainda assim, passou anos se cobrando um ideal de beleza irreal — que mudar a forma como as mulheres se vêem é uma construção contínua e não pode ser solitária.

— A gente não nasce odiando os nossos corpos, isso é uma construção social.

Entrevista

Do ponto de vista estético, os implantes nos seios são apenas um exemplo do que é feito na busca por um modelo de beleza. Você acredita que isso vai ter fim? Que realmente as mulheres serão livres desses modelos?

O silicone teve sua moda, assim como outras cirurgias são da moda. Eu falo no documentário sobre a ninfoplastia, a cirurgia estética íntima, intervenções que a mulher faz como lipoaspiração na região pubiana ou diminuição dos pequenos lábios. Até a esse ponto se chega. Os modelos de beleza vão mudando, e a mulher fica se adequando como se estivesse trocando de roupa. Mas é o nosso corpo. É cirurgia estética, mas não deixa de ter os riscos que qualquer cirurgia tem. Fora as consequências dela: até onde a gente vai por causa dessa obsessão de ter um corpo que sequer existe na vida real? Mesmo que a gente busque de todas as formas um corpo perfeito, em algum momento vai falhar. É uma falácia que o mercado criou … a indústria da beleza é uma das mais lucrativas do mundo, compete com a de armas e a farmacêutica… Há um lucro com a nossa insegurança feminina. Para mudar isso, precisa de um trabalho coletivo. A pressão estética não pode ser tratada no âmbito do individual e do subjetivo. Mudar o olhar sobre o corpo não é uma tarefa individual. Porque vai haver frustração e sofrimento.

Como foi o processo de decisão para colocar implante entre 2010 e 2011?

Acredito que tenha sido nesse momento do boom do silicone, em que muitas mulheres estavam colocando, entendia que era vitalício, ficaria lá inerte e não faria mal ao corpo, que não seria necessária uma nova cirurgia… mas foi uma decisão impulsiva, motivada por um contexto. Sempre achei muito bonito os seios grandes.

E o processo de decisão para tirar, como foi?

Logo depois da cirurgia, eu já senti que não desceu bem, foi por impulso e não fazia muito sentido pra mim. Ao longo dos anos, só se fortaleceu o sentimento de que o corpo feminino precisa ser pensando em outras bases, para uma real emancipação feminina. O corpo é um elemento central dessa emancipação. Sete anos depois, voltei ao cirurgião por causa de nódulos nos seios. Aí ele falou que tinha de trocar a prótese. E eu, como assim? Não era vitalício? Aquilo me acendeu um alerta. Não queria fazer outras cirurgias. Eu não tinha essa informação. A partir de 10 anos, tem de trocar. Mas até então eu não sabia da possibilidade de explante.

O que aconteceu depois?

Em 2020 eu tive acesso a um link e entrei pensando se tratar de texto sobre mulheres que estavam fazendo explante por conta de uma nova consciência sobre seus corpos. Ali vi que o buraco era bem mais embaixo: descobri a doença do silicone e todos os males. Até ali eu não tinha a menor ideia disso. Eu tinha vários sintomas relatados ali. Então, se eu já estava descontente com a prótese por tudo que eu pensava sobre a pressão estética, naquele momento eu tive certeza de que precisava tirar e era urgente.

A cirurgia e o pós-operatório são dolorosos? Tem diferença entre colocar ou tirar?

O pós é doloroso sim. No caso do implante, foi bem doloroso, senti mais dores e desconforto. É um peso que o corpo não está acostumado. No explante, já foi mais tranquilo. Não precisei tomar remédio para dor nem nada.

O que acha que teria acontecido se não tivesse feito o explante?

Eu não sei, mas com certeza manteria os sintomas e agravaria… Já existem pesquisas que relacionam o silicone com câncer. O corpo, na tentativa de expulsar aquele corpo estranho, vai gerando respostas inflamatórias constantemente. Imagina o cansaço do organismo.

Como você se sente hoje?

Me sinto livre. Com as próteses, havia uma certa frustração, de trazer comigo algo que não era do meu corpo e não me representava mais. Tirar o silicone foi fazer as pazes comigo. Hoje eu me gosto muito mais. É um exercício, isso de se olhar e gostar do que vê no espelho. Não vem de uma hora para outra. É um exercício diário. Tem dias que a gente acorda e não gosta, não tem como ser diferente diante de tanto estímulo. Se a gente entende que esse é um exercício diário e constante, isso provoca uma mudança, que é esse olhar mais afetuoso e generoso com a gente mesmo.

Quando consultar um médico

A médica mastologista Bianca Ceratti Zardo explica os riscos do uso de próteses:

Os implantes são regulamentados pelo FDA e usados há aproximadamente 60 anos. Têm se mostrado seguros. O risco de complicações graves é muito baixo. As complicações mais frequentes são locais, como contratura capsular e necessidade de reoperação.

A mulher deve procurar ajuda especialmente se tiver dor mamária persistente, assimetria, endurecimento da mama, nódulo ou inchaço. Na presença desses sintomas ou outras anormalidades, consulte um cirurgião plástico ou mastologista.

Doença do silicone: termo adotado para descrever um conjunto de sintomas que podem surgir em mulheres com próteses mamárias, como dor nas articulações, pele e cabelos secos, mau funcionamento intestinal e cansaço excessivo. A doença do silicone poderia ser considerada uma das apresentações da síndrome asia, contudo, mais estudos estão em andamento para que isso possa ser cientificamente comprovado.

Síndrome asia: alteração inflamatória e imunológica que pode ser desencadeada por substâncias externas ao organismo, resultando em uma doença autoimune em pessoas que já possuem predisposição. Algumas das doenças autoimunes associadas são artrite reumatoide e síndrome de Sjögren. Além do silicone, agentes como óleos e alumínio presentes em algumas vacinas e infecções virais podem causa a síndrome.

Fonte: Gaúcha/ZH