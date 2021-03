Dois atletas de Alegrete são os novos reforços da Futsal AMF de Recanto Maestro

Compartilhe















Os alegretenses José Rubem Martins Marçal (Zeca), e João Fernando Martins Marçal (Nando), vão defender a Antônio Meneghetti Futsal em 2021. Os irmão foram contratados pela equipe de Recanto Maestro e já foram apresentados na equipe da região central.

Zeca que joga como fixo e Nando pivô já conheceram as novas dependências e no último dia 12, estiveram na apresentação oficial do elenco da Futsal AMF, para a temporada 2021.

A equipe irá fazer parte de quatro competições durante o decorrer do ano, são elas: Copa Recanto Maestro Sub 20, JUGS, Copa Unisinos e a principal competição do ano para a equipe, o Gauchão Sub 20.

Com apenas 2 anos de trajetória o time da Antonio Meneghetti Faculdade vai para o seu segundo ano de projeto em 2021. Tudo começou com a criação de um Projeto Esportivo para oportunizar aos seus estudantes universitários a prática esportiva e aumentar a qualidade de vida.

No entanto, com o decorrer dos treinamentos percebeu-se que com a excelente estrutura disponível e qualidade dos treinamentos havia uma grande possibilidade de ir mais adiante e formar uma equipe competitiva e séria para disputar torneios a nível estadual, assim dando início ao planejamento de implementação do time AMF.

No começo do ano o FUTSAL AMF fez avaliações para buscar novos atletas e ao decorrer do tempo foram chegando outros meninos para realizar um período de treinamento no clube.

Contamos com atletas de diversas cidades do Rio Grande do Sul e até de outros estados. Os atletas que fazem parte da equipe ganham bolsas de estudos de até 50% para fazerem simultaneamente suas formações acadêmicas em um dos seis cursos (Administração, Direito, Sistemas de Informação, Ontopsicologia, Pedagogia e a estreante Ciências Contábeis) ofertados na faculdade. Além disso, eles terão acomodação garantida na Casa do Estudante, residência pedagógica da instituição que dispõe de quartos com banheiros individuais, cozinha, sala de estudos, internet, água, luz, tudo pensado para atender as condições dos alunos moradores.

O local da instituição fica no Distrito Recanto Maestro, a 30 km de Santa Maria e os treinamentos e jogos acontecem no Centro Esportivo Educacional Antonio Meneghetti ginásio poliesportivo inaugurado em 2017 que conta com duas quadras oficiais, vestiário exclusivo para os jogadores, salas de transmissão para imprensa, academia ao ar livre e pista de corrida. A proposta do time é excelência técnica e formação profissional integral dos atletas.

Com formação na Eliseo’s Futsal, Zeca e Nando tiveram um excelente desempenho nos últimos anos, despertando o interesse de vários clubes. A dupla já está treinando e Nando optou por cursar Administração, enquanto que, o fixo Zeca vai cursar Direito.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos : AMF