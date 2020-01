Dois detentos fogem, e buraco é encontrado dentro de cela em presídio de Santa Rosa

Dois detentos fugiram na madrugada desta quarta-feira (1º) do Presídio Estadual de Santa Rosa, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), os presos pularam o muro após escaparem da cela por um buraco que media aproximadamente 30cm por 30cm.