Recursos para poços artesianos serão licitados neste mês, garante vereador

O vereador Cléo Trindade, ex presidente da Câmara, há mais de dois anos vem lutando para conseguir abrir poços artesianos em três localidades do interior de Alegrete que enfrentam dificuldades de abastecimento de água na época de seca e no verão .

O vereador informa que as localidades da Conceição, Vila Ajala e Sanga do Brandão, com mais de 50 famílias, serão as beneficiadas com a emenda parlamentar do Deputado Márcio Biolchi no valor de 250 mil reais.

Cléo Trindade informa que tão logo vire o ano, a Secretaria da Agricultura e Pecuária do Município vai abrir licitação para dar andamento a este trabalho de abertura dos poços artesianos nestas localidades.

Ele lembrou do trabalho, enquanto presidente da Câmara, de devolver no último dia 12 de dezembro, do duodécimo que é repassado mensalmente da Prefeitura ao Poder Legislativo no valor de 800 mil reais que, segundo ele foi o que garantiu para que os serviços de Infraestrutura e outros não parassem, porque não havia mais recursos para comprar diesel, destacou.

Vera Soares Pedroso

