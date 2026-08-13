Dois empates e duas vitórias marcam a quarta rodada do Citadino de Futsal

Na primeira partida da rodada, o Lazio venceu a ASSAD por 4 a 2 e somou mais um resultado positivo na competição. A equipe conseguiu construir a vantagem ao longo da partida e confirmou a vitória diante da ASSAD.

Em seguida, o Black Bar AABF levou a melhor sobre o KG Futsal por 6 a 4, em uma das partidas mais movimentadas da noite. O confronto teve dez gols e foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes, mas o Black Bar conseguiu aproveitar melhor as oportunidades para garantir os três pontos.

Na terceira partida, Raça e Arsenal ficaram no empate em 3 a 3. O duelo foi bastante disputado e terminou com as equipes dividindo os pontos após uma partida de muita intensidade.

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Fechando a rodada, Athletic e Resenhistas empataram em 2 a 2. As duas equipes buscaram a vitória até os minutos finais, mas o placar permaneceu igualado, garantindo um ponto para cada lado.