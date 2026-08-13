Feira Social leva serviços da assistência social para a comunidade de Alegrete nesta sexta-feira

A Feira Social, promovida pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, será realizada na Escola Marcelo Faraco, com início previsto para as 13h30min.

De acordo com a secretária de desenvolvimento social Daniela Domingues, a iniciativa tem como proposta aproximar os serviços públicos da população, levando orientações e informações diretamente para a comunidade. “A programação é voltada ao acolhimento, à orientação sobre direitos e benefícios e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”, explica.

A ação integra uma estratégia que já vem sendo desenvolvida em Alegrete pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. Em 2025, outras edições da Feira Social foram realizadas em diferentes regiões do município, levando equipes e serviços da pasta para mais perto dos moradores.

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Na primeira edição daquele ano, realizada na SAAIA, no bairro Promorar, foram disponibilizados atendimentos e orientações de setores como Cadastro Único, Criança Feliz, CRAS, ACESSUAS Trabalho, Banco de Alimentos, Conselho Tutelar e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Na segunda edição, realizada no bairro Piola, a Prefeitura destacou novamente o caráter descentralizado da iniciativa e a participação de diferentes serviços e instituições, entre eles Cadastro Único, Conselho Tutelar, CRAM, CREAS, Programa Criança Feliz, Família Acolhedora, PETI e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Acesso a direitos e benefícios

A Feira Social está inserida no trabalho da política de assistência social, que tem entre seus objetivos garantir proteção social e ampliar o acesso da população a serviços, programas, projetos e benefícios.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é o sistema público responsável pela organização dos serviços de assistência social no Brasil. O modelo articula União, estados, Distrito Federal e municípios e organiza a oferta de proteção social para indivíduos, famílias e comunidades.

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A assistência social é uma política pública e um direito de quem dela necessitar. Dentro do SUAS, os serviços são organizados em diferentes níveis de proteção, incluindo a Proteção Social Básica, voltada à prevenção de situações de risco e ao fortalecimento de vínculos, e a Proteção Social Especial, destinada a situações em que já existem riscos sociais ou violações de direitos.

É justamente nesse contexto que iniciativas como a Feira Social ganham importância: ao levar os serviços para diferentes territórios, o poder público amplia as possibilidades de informação, orientação e encaminhamento para a rede socioassistencial.

Atendimento mais próximo da população

A descentralização dos serviços é uma das características das ações realizadas pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete. Em vez de concentrar todos os atendimentos nos equipamentos e espaços administrativos, a proposta é levar as equipes para diferentes comunidades.

Em 2025, a Prefeitura informou que a Feira Social tinha como objetivo proporcionar um período do dia de atividades e serviços, permitindo que os moradores tivessem contato direto com programas e instituições da área social.

A nova edição segue essa mesma lógica de aproximação, com a mensagem de que o SUAS deve estar cada vez mais próximo das pessoas e das famílias que precisam de orientação ou acesso à rede de proteção social.

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Convite à comunidade

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social convida a população para participar da atividade, conhecer os serviços disponíveis e buscar informações sobre direitos e benefícios.

Além dos atendimentos e orientações, a programação prevê um lanche compartilhado, apresentado como um momento de convivência e fortalecimento dos laços comunitários.

Serviço

O que: Feira Social – Serviços Descentralizados

Data: sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Horário: 13h30min

Local: Escola Marcelo Faraco, Rua Adelio Conceicao Avila, 41 – Bairro Getúlio Vargas

Realização: Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social

A proposta é transformar o espaço da escola em um ponto de encontro entre a comunidade e a rede de assistência social, facilitando o acesso à informação, aos direitos e aos serviços públicos.

A iniciativa reforça uma das principais características do SUAS: a organização territorial da assistência social para que os serviços cheguem mais perto das famílias e das comunidades, considerando suas necessidades e realidades locais.