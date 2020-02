Dois homens furtam, confessam o crime, são ouvidos e liberados

Um homem de 19 anos e um adolescente de 16 anos foram detidos pela Brigada Militar na madrugada desta segunda-feira(17), com produtos furtados.

Conforme Boletim de ocorrência, a guarnição da BM recebeu a denúncia, através do 190, de que a dupla havia entrado em uma residência no bairro Medianeira e teria furtado uma bicicleta de cor vermelha. Nas buscas, os policiais localizaram os acusados na BR 290, no KM 581, próximo à Ponte Branca.

Diante das características, os PMs abordaram os indivíduos e questionaram a procedência da bike, de uma bola e um celular que estava com o maior de idade. Eles confessaram que tinham entrado numa casa no bairro Medianeira, de onde furtaram a bicicleta. O outro furto não souberam definir bem o local, neste um homem foi a vítima e levaram uma um celular, cerca de meia hora mais cedo. A vítima estaria embriagada, segundo eles, e estava com celular na mão.

A dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia. Em contato com a autoridade policial foi determinado que fosse realizado registro simples, pelo fato de não ter ocorrido violência. Depois de ouvido o maior foi liberado e o menor, também, na presença do responsável.

A bicicleta foi recuperada e será restituída ao proprietário que a reconheceu.