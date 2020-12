Dois homens são presos, com drogas, em Motel de Santiago

Dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos pela Brigada Militar na madrugada deste sábado, 05, em um motel de Santiago. A prisão foi durante apuração de relatos de perturbação de tranquilidade no estabelecimento. A ocorrência teve apoio do SAMU devido o estado de saúde de um dos envolvidos.

No interior do Motel, os policiais constataram que o veículo utilizado pela dupla bateu na garagem e na porta de um quarto, durante manobras que causaram perturbação a outros clientes e danos nas estruturas. No veículo, a BM encontrou 3 porções de maconha e dentro do quarto, mais dois tijolos da droga que pesaram 1,3 kg e um invólucro com 46,9 gramas de Cocaína.