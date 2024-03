Dois homens são presos por tráfico de drogas no bairro Airton Senna

Manuella, a mascote do futebol varzeano, continua a recuperação pós cirurgia cardíaca

Desta forma, dois suspeitos foram identificados e abordados de acordo com as informações recebidas. Durante a revista pessoal, foram encontrados itens relacionados ao tráfico de drogas com ambos os homens: um indivíduo de 26 anos portava no bolso direito da calça nove buchas de cocaína, R$ 150,00 em dinheiro e um telefone celular, enquanto o outro, também de 26 anos e cumprindo pena em regime semiaberto, tinha em seu poder um telefone celular, 11 buchas de cocaína e R$ 144,50.

Sala da Mulher na Câmara garante atendimento sigiloso

Nas proximidades da residência, foi encontrado um prato de plástico com resquícios da mesma substância. Os acusados foram presos, conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram autuados em flagrante. Posteriormente, encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.