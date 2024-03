Manuella, a mascote do futebol varzeano, continua a recuperação pós cirurgia cardíaca

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Manuella Aires Oviedo, uma pequena alegretense de oito anos, recentemente passou por mais uma etapa em sua jornada de superação. Filha de Ezequias Backes Oviedo e Bruna Aires, precisa de ajuda dos alegretenses para completar seus processo pós operatório.

Recentemente submetida a uma cirurgia cardíaca em Porto Alegre, Manuella está se recuperando muito bem. Desde seu nascimento, ela enfrentou desafios de saúde, sendo sua primeira cirurgia com 12 dias, uma transposição de grandes vasos ou veias. Agora, enfrentando uma nova intervenção, os médicos realizaram uma reparação na veia arterial, além do fechamento do ventrículo esquerdo para o direito, corrigindo um problema que permitia a passagem inadequada de sangue entre os ventrículos.

Para Manuella, o amor pelo futebol está entrelaçado com sua história de vida. Sendo uma presença constante nos campos ao lado de seu pai, ela conquistou o coração não só dos jogadores do Ibirapuitã, mas também de diversas equipes adversárias do futebol amador de Alegrete.

Sua mãe, Bruna Aires em conjunto com seus familiares, criou uma “Vakinha solidária, para ajudar nos custos pós operatórios de Manuella. Segunda ela, os medicamentos são caros e os familiares não tem condição de arcar com os valores totais dos produtos. Até o momento, foram arrecadados R$ 1425,00, porém, para finalizar a compra de todos os mantimentos, precisa-se de algo em torno de R$ 4000,00. Abaixo será disponibilizado o link oficial da Vakinha:

https://www.vakinha.com.br/4520770