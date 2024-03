Confirmado o primeiro caso autóctone de dengue em Alegrete em 2024

Rodrigo Azevedo, chefe da Vigilância Ambiental, lembra que o Brasil vive uma epidemia da doença e é preciso que a comunidade se conscientize de que toda ajuda é necessária para erradicar o problema. Neste ano, o Rio Grande do Sul registrou 14 mortes por dengue até dia 5 de março desse ano.

– Precisamos da ajuda da população para a prevenção da doença. Os cuidados diários auxiliam bastante na erradicação do problema. O simples fato de não acumular água que possa servir de criadouros é a chave principal para prevenção.

Estamos realizando ações complementares com trabalhos de bloqueio vetorial e de aplicação de inseticida nos bairros onde foram identificadas pessoas com dengue, e que seguirão ocorrendo. Além disso, seguimos com os trabalhos investigatórios, indo de casa em casa para eliminar criadouros do mosquito”, estamos também realizando palestras, ações de conscientização, explica o chefe da Vigilância.

Nesse sentido, 16 agentes da vigilância ambiental estão atuando no combate ao mosquito da dengue. Há previsão para ainda nesse ano a contratação de 30 agentes. Toda a força-tarefa que vem sendo realizada pela Prefeitura, Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental de nada adianta se houver falta de cuidados por parte da população. A principal recomendação é nunca descuidar da limpeza de pátios e de locais públicos.

Os sintomas da dengue incluem febre alta, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, além de manchas pelo corpo em alguns casos. O método mais eficaz para evitar a contaminação é impedir a circulação do mosquito.

Evite o mosquito da dengue:

– Mantenha a caixa d’água sempre fechada;

– Encha de areia, até a borda, os potes e os vasos de plantas;

– Não deixe a água da chuva acumular em recipientes;

– Mantenha tampados tonéis e barris de água;

– Guarde garrafas de cabeça para baixo;

– Recolha seus resíduos;

– Deixe pneus abrigados e sem água parada;

– Use repelente;

– Utilize inseticida em locais escuros (perto do chão e proximidades de piscina);

– Atenção às piscinas, especialmente as de plástico