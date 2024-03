Sala da Mulher na Câmara garante atendimento sigiloso

Share on Email

Na busca contínua pela promoção e garantia dos direitos das mulheres, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Alegrete destaca-se por um serviço diferenciado e acolhedor. A Câmara disponibiliza uma sala exclusiva para receber mulheres que buscam auxílio e suporte em situações diversas, em que a Dra. Kátia Monteiro é a responsável pelo atendimento.

A sala especial foi criada com o intuito de proporcionar um ambiente seguro e sigiloso, onde as mulheres possam compartilhar suas experiências, relatar situações de violência, discriminação ou buscar orientação jurídica, sempre com a certeza de que sua privacidade será respeitada.

A Procuradoria Especial da Mulher tem como missão principal garantir e monitorar os direitos das mulheres, buscando estabelecer mecanismos que fortaleçam o papel feminino na sociedade, especialmente diante de situações de desigualdade de gênero. O compromisso da equipe é fundamentado no respeito à dignidade humana e na valorização da diversidade, com o objetivo incessante de universalizar os direitos humanos.

A atuação da Procuradoria vai além do atendimento individual. Ela também zela pelos direitos da mulher, fiscalizando, controlando e incentivando políticas e ações que promovam o empoderamento feminino. A sala especial é mais um passo na direção de proporcionar um espaço dedicado às demandas específicas das mulheres, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

As mulheres que desejarem utilizar a sala especial de atendimento podem entrar em contato diretamente com a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Alegrete, garantindo assim um suporte personalizado e respeitoso.