Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Renaut Logan prata com placas de Uruguaiana, partindo desta cidade, pela BR 472, indo a Itaqui.

No automóvel estavam dois homens. Ao vistoriarem o carro, os policiais encontraram cerca de 2 quilos de maconha na mateira (bolsa utilizada para guardar erva mate) do passageiro.

Dois quilos de maconha foram apreendidos dentro de mateira em Uruguaiana

O motorista, 52 anos, natural de Uruguaiana, disse não saber da existência da droga.

O passageiro foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local.

A droga, suficiente para fabricar até 4 mil unidades para consumo, foi apreendida. O motorista também foi conduzido, mas liberado após o registro da ocorrência.