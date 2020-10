Dos 121 candidatos a vereador, em Alegrete, cinco foram indeferidos e nove estão com recurso

Compartilhe















O Cartório Eleitoral de Alegrete finaliza a análise de documentos dos 121 candidatos que se inscreveram junto à Justiça Eleotoral para concorrer a vereador em Alegrete. Deste total, cinco candidatos tiveram seus nomes indeferidos.

Outros nove estão indeferidos com recursos e , segundo Giovana Galli, chefe do Cartório Eleitoral, eles seguem fazendo propaganda de campanha.

O Juiz Eletoral de Alegrete, Dr Thiago Tristão, informa que o trabalho está nos prazos e eles têm até o dia 26 para encerrar todos os registros de candidaturas

O problema ocorreu com os que não cumpriram as diligências, com a juntada de documentos necessários para poder correr a uma das 15 vagas na Câmara Municipal.

Os candidatos a prefeito e vice das quatro chapas que concorrem à majoritória, no pleito de 2020, todos foram deferidos pela Justiça Eleitoral.

Vera Soares Pedroso