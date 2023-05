DRACO prende novamente empresário da construção civil acusado de tráfico de drogas

O homem havia sido investigado e preso dia 17/02/2022, na Operação “A lei é para todos”, quando a DRACO apurou que o empresário da construção civil traficava ecstasy (droga sintética) por meio da organização e promoção de festas privadas que ocorriam em imóvel da zona rural de Uruguaiana, sendo indiciado por tráfico drogas.

Após decisão em habeas corpus, o homem passou a responder pelo crime em liberdade, mas deveria se apresentar mensalmente no Fórum para informar e justificar suas atividades. Entretanto, desde janeiro de 2023 o empresário deixou de cumprir com a obrigação estabelecida pelo Poder Judiciário. Em razão disso, o Ministério Público Estadual pediu a prisão preventiva do homem, o que foi deferido no dia 30/05/2023.

Diante da decisão, no mesmo dia os policiais civis da DRACO diligenciaram em busca do empresário e realizaram a prisão preventiva dele.

O empresário possui 37 anos e antecedentes por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo. Após cumpridas as exigências legais, o preso será encaminhado à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.