Drive Thru da Escola Infantil Balão Mágico homenageou os pais

Compartilhe









77 Shares

Escola infantil Balão Mágico realizou Drive Thru em comemoração ao Dia Dos Pais.

O momento é de inovar, reinventar e estar perto, porém, distante ao mesmo tempo. A medida atualmente é de prevenção, evitar disseminar o vírus (Covid-19). Há meses as aulas foram suspensas na rede estadual, municipal e particular. Os alunos estão acompanhando o ano letivo através do sistema online. Mas, para a data comemorativa, a escola apostou no sistema Drive Thru e, desta forma, houve um breve “reencontro” entre professores e alunos.

A diretora e proprietária da escola destacou que o momento é difícil na vidas de todos. “Não podemos mais fazer as mesmas coisas de antes, pois, nossa realidade é outra. As aulas não são mais as mesmas, os encontros com os alunos não são mais os mesmos, mas como amamos nossa profissão, sempre damos um jeito de nos adaptarmos e fazermos constantes inovações para nossos queridos alunos, assim, estamos sempre nos reinventando” – ressaltaram.

No sábado(8), foi organizado um Drive Thru na frente da Escola Balão Mágico para um breve reencontro entre os alunos e professores. Afastados de forma presencial há cinco meses e também, foi realizada uma atividade alusiva ao Dia dos Pais.

” Foi o momento onde matamos um pouquinho da saudade e entregamos mimos para as crianças e pais. Depois do início da quarentena, estávamos somente com atividades a distância com auxílio da plataforma digital, porque tudo o que fazemos é para garantir que as crianças não percam o vínculo com a Escola e continuem sendo estimuladas” disse a proprietária Rejane Brandolt de Souza Monteiro.

Ela completou que o melhor de tudo, foi perceber que no final de cada atividade proposta, valeu a pena, pois, o sorriso no rosto dos alunos, não tem preço. “Agradecemos o apoio e a compreensão de toda a comunidade escolar” -finalizou.