Duas pessoas morrem e 23 ficam feridas durante ataque a tiros em bar de Porto Alegre

Um ataque a tiros em um bar de Porto Alegre deixou duas pessoas mortas e 23 feridas durante a noite de domingo (4). Duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime. Os feridos foram encaminhados para hospitais e postos de saúde.

De acordo com a Brigada Militar (BM), por volta das 22h30, os atiradores chegaram em carros ao bar, que fica na Rua Rio Grande, no bairro Campo Novo, e desceram dos veículos disparando com armas de fogo contra o estabelecimento comercial. Teriam sido três sequências de ataques com troca de tiros entre os suspeitos e pessoas que estavam na festa.

O delegado Augusto Zenon, da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, conta que no local ocorria um evento de aniversário de um ano do espaço. Havia cerca de 80 pessoas no bar no momento do ataque. A principal suspeita é de que a motivação para o crime tenha sido um conflito entre facções.

As duas pessoas que foram presas foram localizadas próximas de um hospital. Elas estavam armadas. Ao serem detidas, alegaram à polícia que tinham ido ao hospital para encontrar parentes que foram feridos.

