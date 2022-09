Homem mata taxista a facadas em Venâncio Aires para roubar celular, diz polícia

O taxista Paulo Ricardo Lucas de Oliveira, de 60 anos, foi morto a facadas, na tarde de sábado (3), na localidade de Passo da Cananéia, no interior de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, a 168 quilômetros de Porto Alegre.

Segundo a Polícia Civil, um jovem de 25 anos teria cometido o crime para roubar o celular do motorista. O delegado Vinicius Assunção, que investiga o caso, disse que o suspeito pediu uma corrida para um lugar isolado do município. Além do telefone, também foi levado dinheiro que havia no veículo. O corpo do motorista tinha ferimentos que indicavam uma luta corporal. A vítima sofreu golpes na cabeça e nas mãos.

Logo depois que a vítima foi encontrada, a Brigada Militar (BM) recebeu denúncias com informações sobre onde o suspeito estaria. O homem foi abordado a cerca de 5 quilômetros do local do crime, no bairro Universitário, por volta das 22h de sábado. Os policiais viram que ele estava com as roupas sujas de barro, apresentava arranhões pelo corpo e carregava um celular.

Quando os policiais militares pediram para verificar o telefone, confirmaram que o aparelho era do motorista e realizaram a prisão em flagrante por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Esse foi o primeiro crime do tipo registrado neste ano na cidade.

Segundo o delegado Assunção, o suspeito já havia cometido um homicídio em Santa Maria em 2021. Os crimes tinham semelhanças nas lesões apresentadas nas vítimas, com golpes na cabeça e nas mãos. O homem foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. Pedido de prisão preventiva foi encaminhado ao Ministério Público.

Manifestação

Na tarde deste domingo (4), dezenas de taxistas fizeram um protesto pela morte do colega. Eles realizaram uma carreata com buzinaço pelas ruas de Venâncio Aires. A manifestação terminou com uma oração no centro da cidade.

Paulo Ricardo Lucas de Oliveira era natural de General Câmara, onde foi enterrado. O sepultamento foi no domingo, no cemitério Chico Garcia, na localidade de Boqueirão.

