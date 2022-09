GPTW: Muito mais do que um selo, certificação mostra a importância das pessoas para o Sicredi

Em agosto de 2022 recebemos uma notícia que muito nos orgulha, o Sicredi foi certificado pelo segundo ano consecutivo pela consultoria global Great Place to Work (GPTW – Excelente Lugar Para Trabalhar, na tradução da sigla em inglês). Mais do que um título, essa certificação é resultado de uma análise criteriosa, que demonstra o foco da nossa empresa em colocar as pessoas no centro das decisões, o que vale não somente para os nossos mais de seis milhões de associados, mas, antes disso, para nossos mais de 37 mil colaboradores.

A certificação pela metodologia GPTW acontece quando a instituição atinge a nota mínima de 70 pontos percentuais em uma pesquisa de clima respondida de forma anônima e voluntária por seus colaboradores. As perguntas avaliam a percepção e a experiência das pessoas em cinco dimensões: Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Colaboração.

Neste ano, nossa pesquisa de clima contou com a participação de 29 mil pessoas, que contribuíram com sua percepção sobre como é trabalhar no Sicredi, atingindo um resultado (índice de confiança) de 89%, um ponto percentual acima da pesquisa de clima de 2021, e nossa maior nota histórica. Esse resultado crescente demonstra que estamos unidos para cumprir nosso propósito e praticando um dos pilares importantes da nossa estratégia, Pessoas Engajadas: gerando orgulho, conexão e vínculo com os nossos valores e a nossa essência.

Orgulho de trabalhar no Sicredi

Os destaques da certificação deste ano passaram por várias dimensões do questionário. No quesito “Orgulho”, por exemplo, a frase “Levando-se tudo em conta, eu diria que este é um excelente lugar para trabalhar” obteve resultado de 96 pontos em uma escala de 100, mesma nota atribuída à citação “Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho”.

Esses são resultados que demonstram que estamos caminhando de forma coerente em cumprir nosso propósito de “construir juntos uma sociedade mais próspera”, o que só é possível a partir de uma cultura de confiança e um ambiente saudável de trabalho, que permite que os colaboradores vivam a essência do que é feito pelo Sicredi, sabendo que são parte do impacto positivo promovido na sociedade.

Outro dado importante para o Sicredi é entender o momento e evolução dentro do Employee Net Promoter Score (eNPS), dado que mostra o nível de engajamento dos colaboradores. Nesse sentido, a questão “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria essa empresa para um amigo trabalhar?” teve nota 83, dois pontos a mais do que em 2021, resultado que nos mantém na zona de excelência.

Todos os destaques são dignos de celebração e, com razão, nos enchem de orgulho, mas o processo de sermos um Great Place to Work é mais do que isso. A própria jornada nos ensina muito! De todos os aprendizados, o mais importante tem sido entender o que quem faz acontecer no dia a dia tem a dizer. Os números têm seu real sentido ao gerarem base para ações evolutivas. Graças à análise dos resultados da pesquisa, nossas práticas podem se desenvolver cada vez mais. Diante disto, são feitos trabalhos envolvendo as lideranças, em diversas frentes, para propor ações de impacto real no clima.

A participação das lideranças no processo de clima e engajamento, inclusive, é fundamental para nossa jornada de aprendizado e evolução constante. Ao longo do ano, gestores foram conscientizados sobre seu papel nas dimensões de credibilidade, respeito e imparcialidade, na qual estão diretamente relacionados com a pesquisa de clima e metodologia GPTW.

Somente com essa transformação interna e real sendo feita de forma contínua é que o nosso propósito se manterá vivo, com um ambiente interno de confiança, respeito, diversidade e inovação, que se reflete da porta para fora, no relacionamento com os associados.

O olho no olho nas relações, a maneira colaborativa de lidar com as situações do dia a dia, a busca pelo desenvolvimento e a preocupação em compartilhar conhecimento são detalhes que nós valorizamos e sintetizam o nosso “Jeito Sicredi de Ser”. Nossa missão como instituição fortalece essa cultura ao propor a valorização do relacionamento e a melhora da qualidade de vida.

Somente com a força do coletivo seremos capazes de transformar o nosso mundo. Por isso, ao mesmo tempo em que desenvolvemos soluções financeiras que apoiam o associado, procuramos nos manter próximos e conectados com os princípios e valores do cooperativismo, o que só é possível em uma empresa formada por pessoas felizes e engajadas.

Por Rodrigo Wegener, superintendente de Gestão de Pessoas do Sicredi.