Duas pessoas morrem em acidente na BR-293, em Bagé

Duas pessoas morreram em acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, na BR 293, próximo do acesso à cidade de Bagé. O acidente envolvendo um Golf e um caminhão com semirreboque, ambos emplacados em Bagé, vitimou os ocupantes do automóvel: o condutor Samuel Marques Simões, de 31 anos, e o passageiro, Rogerli Martins de Oliveira, de 28 anos. Ambos morreram no local do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Golf colidiu contra a traseira do caminhão. O caminhoneiro, de 37 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

A rodovia ficou interditada durante a madrugada para os trabalhos de perícia, remoção dos corpos e dos veículos e limpeza da pista. O Corpo de Bombeiros prestou apoio na ocorrência. As causas do acidente ainda não foram esclarecimentos.