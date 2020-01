Duas pessoas são presas em investigação de duplo homicídio em São Gabriel

Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (23) por suspeita de envolvimento de matar duas pessoas em São Gabriel, na Região Central do Estado, no fim do ano passado. Os corpos de Vicente da Cunha Soares e Graziela Correa Vicente foram encontrados em um riacho, no limite do município com Santa Maria, amarrados a sacos de areia, nos dias 26 e 27 de dezembro do ano passado.